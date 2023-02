Cortona, gli studenti e la poesia in onda domani su Rai Uno 

«Cos’è per te una poesia? E cos’è per te un poeta?» Sono alcune delle domande che lo «psicologo di strada» Stefano Pieri ha rivolto alle studentesse e agli studenti di Cortona. Sono gli ingredienti del servizio che verrà trasmesso su Rai Uno durante il programma «Generazione Tsunami», in diretta questo sabato 25 febbraio alle ore 10. La trasmissione conterrà la clip registrato a Cortona alcuni giorni fa, a seguire tutto il programma sarà visibile sulla piattaforma RaiPlay.

Condotto da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, «Generazione Tsunami» dedica ai giovani un bello spazio e li rende protagonisti su varie tematiche. Quelli coinvolti sono stati i gli studenti delle scuole medie di Montecchio e Mercatale. Il tema abbinato a Cortona è quello della poesia, un elemento che si mescola all’arte e al paesaggio grazie alle riprese del regista Andrea Rispoli. Presente in studio e protagonista delle clip cortonesi è Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, che ha dialogato con le ragazze e i ragazzi in piazza e all’interno del museo Maec. L’Amministrazione comunale ringrazia gli autori della trasmissione e la Rai per aver scelto Cortona.