Cortona, inaugurata a Mercatale la nuova sala civica. Un ambiente polivalente, accessibile ed eco compatibile

Festa a Mercatale per il taglio del nastro alla nuova sala civica. La struttura è stata inaugurata in piazza Don Antonio Mercatini, nel centro della frazione della Val di Pierle. Si tratta di un investimento di circa 235mila euro. La sala ha una superficie di 200 metri quadrati ed è modulabile, quindi in grado di offrire più configurazioni in modo da essere utilizzata per attività sociali, ricreative e culturali. La realizzazione è stata possibile grazie a risorse del Comune di Cortona e a un contributo del Gal di 150mila euro. Quest’ultimo è stato ottenuto grazie alle speciali caratteristiche che la contraddistinguono: quindi accessibilità, utilizzo di accorgimenti eco sostenibili, materiali a basso impatto e ad elevato standard anti sismico. La nuova sala civica è all’avanguardia anche sul lato energetico, grazie a pannelli fotovoltaici che alimentano l’impianto elettrico e il sistema di climatizzazione a pompa di calore.

Ad inaugurare la nuova sala erano presenti i cittadini della Val di Pierle e le associazioni locali. A dare il benvenuto è stato il sindaco Luciano Meoni con la giunta e il presidente del Consiglio comunale Nicola Carini. Il primo cittadino di Cortona ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto ed ha invitato la popolazione locale a sfruttare questa nuova opportunità per il rilancio della frazione di Mercatale. Hanno preso la parola anche il presidente della Banca Popolare di Cortona, Giulio Burbi che ha annunciato la prossima apertura di uno sportello automatico avanzato a Mercatale. L’ingegner Marica Bruni, responsabile dei lavori pubblici, ha illustrato le caratteristiche tecniche del nuovo ambiente e il presidente della Proloco Val di Pierle, Giuseppe Corsini, ha ringraziato il Comune per questo investimento.