Cortona, la promozione della mostra “Signorelli 500” alla Bit di Milano

Prima vetrina nazionale per la mostra «Signorelli 500» alla Bit di Milano, proseguono fino a domani nello stand di Toscana Promozione le attività di promozione della mostra che caratterizzerà la città di Cortona dal 23 giugno. La Borsa Internazionale del Turismo è iniziata domenica scorsa a Milano e si conclude questo martedì 14 febbraio. All’interno degli allestimenti promozionali di Toscana Promozione sono presenti i primi materiali promozionali sulla mostra che la città di Cortona dedicherà al celebre pittore, in occasione del 500esimo anniversario.

«Si tratta di una prima grande vetrina per questo evento – dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti – ulteriori iniziative sono già in calendario e la prossima sarà la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli che si svolgerà a metà marzo dove saremo presenti con la promozione per Cortona e per Luca Signorelli. La Bit di Milano rappresenta un teatro cruciale per la presentazione dell’offerta turistica, Cortona punta sulla cultura e sulla mostra – l’unica a livello nazionale – dedicata a Signorelli che porterà in città opere provenienti da tutto il mondo. Facciamo leva sui nostri punti di forza per offrire esperienze uniche ai viaggiatori e grazie a Signorelli riaffermiamo la nostra identità di terra cruciale nel Rinascimento italiano. Ringrazio Toscana Promozione per il supporto offerto a Cortona e a tutto l’Ambito turistico della Valdichiana aretina».