Cortona, la scuola “Girolamo Mancini” mantiene la prima elementare: il plauso dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale esprime il proprio plauso per il mantenimento della classe prima, della scuola primaria «Girolamo Mancini». Il plesso didattico del centro storico anche nell’anno scolastico 2023/2024 garantirà la formazione di una classe prima. Si tratta di un fatto reso possibile grazie all’attenzione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo «Cortona 1» verso un servizio fondamentale e particolarmente sensibile per il Comune di Cortona.

«Voglio ringraziare il dirigente Usr Roberto Curtolo e il dirigente scolastico Alfonso Noto per l’impegno profuso – dichiara il sindaco Luciano Meoni – siamo consapevoli di aver ottenuto un risultato non scontato. Occorre anche riconoscere come il fenomeno del calo demografico imponga una valutazione consapevole e quindi una serie di azioni che consentano di intervenire e di superare un approccio prettamente numerico».

«Si tratta di un risultato da apprezzare – dichiara l’assessore all’Istruzione, Silvia Spensierati – con il mantenimento della prima classe alla scuola ‘Mancini’ diamo continuità ad un servizio di fondamentale importanza che andremo ad integrare anche attraverso tutti i servizi connessi».

«È stato un gesto di grande attenzione per il primo ciclo che consente di formare una classe anche in condizione di non allineamento di numeri – dichiara Alfonso Noto, dirigente dell’istituto scolastico Cortona 1 – così continuiamo a garantire buoni standard. È il risultato di un gioco di squadra con il Comune e di grande attenzione da parte del dottor Curtolo che ha impiegato risorse su questo aspetto».