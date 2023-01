Cortona, lavori al parcheggio del Mercato Vecchio. Investimento da 180mila euro: più decoro e accessibilità

Al via la riqualificazione del parcheggio del Mercato Vecchio, l’area vedrà il ripristino e la creazione di nuovi marciapiedi, la sistemazione della zona sterrata permetterà di incrementare del 10% la capienza dei veicoli, saranno individuati nuovi stalli per disabili e per le motociclette. È previsto anche il rifacimento della segnaletica dell’attraversamento pedonale di collegamento con la zona sportiva.

L’investimento dell’Amministrazione comunale è pari a 180 mila euro, i lavori partiranno successivamente all’affidamento definitivo che avverrà nei prossimi giorni, la durata prevista è di 120 giorni. Per garantire l’accessibilità delle aree di sosta è stato deciso di procedere per passaggi progressivi andando ad ottimizzare l’occupazione del cantiere.

I lavori richiederanno la rimozione di tredici alberi (alcuni dei quali presentano problemi di sicurezza) che secondo le intese della commissione paesaggistica, saranno nuovamente piantumati in zone di prossimità andando a bilanciare i tagli eseguiti. L’intervento prevede la rimozione degli alberi che occupano la parte centrale del parcheggio e la posa di un asfalto a basso impatto visivo. Il progetto del nuovo disegno degli stalli di sosta comporterà una crescita da 85 a 98 posti auto, con due stalli dedicati ai disabili e quattro per le moto. In arrivo anche un intervento per creare maggiore sicurezza per l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’area sportiva. In corrispondenza delle strisce pedonali sarà collocato un dispositivo luminoso.

«È un nuovo lavoro che fa proseguire la riqualificazione del territorio cortonese – dichiara il sindaco Luciano Meoni – in questo caso stiamo parlando di uno dei parcheggi più importanti della città di Cortona, parcheggio che rimarrà gratuito. La gara per la riqualificazione si è conclusa, andremo a migliorare uno dei punti di arrivo per tantissimi turisti, oltre che un biglietto da visita del centro storico, l’obiettivo è quello di aumentare il decoro ma anche la fruibilità del parcheggio. Si tratta di un investimento impegnativo per l’Amministrazione comunale, ma altrettanto importante e doveroso per una zona strategica come questa».