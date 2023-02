Cortona: lavori di manutenzione alla rete idrica di via Camucia giovedì 16 febbraio

Giovedì prossimo 16 febbraio, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione alla rete idrica di Camucia nel comune di Cortona.

L’intervento comporterà variazioni di pressione, collegate a fenomeni momentanei di torbidità dalle 9.00 alle 13.00 in via Lauretana, via Etruria, via XXIV Maggio, via Italia, via V. Veneto, via IV Novembre, via Regina Elena, via G. Carducci, via Ipogeo, Piazza Libertà, via Garibaldi, via Q. Zampagni, via S. Lazzaro, via Boccadoro, via A. Manzoni, via F.lli Cervi, via del Campino, via Borgovecchio, via F. Parri, via S. Tani e via Largo Gobetti.

Ripristinando il servizio, potranno verificarsi temporanei fenomeni di torbidità.