Cortona, presentata la nuova squadra per la promozione turistica di Ambito

Una nuova squadra di professionisti è al lavoro per la valorizzazione turistica dell’Ambito. I Comuni della Valdichiana aretina con capofila Cortona hanno assegnato i 4 bandi per la gestione del progetto relativo al miglioramento dell’informazione turistica ed all’organizzazione e diversificazione dell’offerta turistica dell’Ambito. Le caratteristiche dei servizi sono state presentate lo scorso 27 aprile ai rappresentanti dei Comuni dell’Ambito composto da Castiglion Fiorentino, Civitella, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino nella sala consiliare di Cortona, Comune capofila. Le imprese aggiudicatarie dei bandi sono il Centro Studi Turistici, il consorzio Co&So, la Cooperativa Cristoforo, la cooperativa The Plus Planet, la Cooperativa Itinera e Together in Tuscany.



Il progetto presentato mira ad accrescere l’attrattività turistica dell’Ambito Valdichiana aretina attraverso l’organizzazione di nuovi prodotti turistici dell’area coinvolgendo il più possibile i singoli operatori ed il miglioramento dell’informazione turistica. Il progetto si basa su obiettivi ben identificati: la costruzione di prodotti turistici diversificati ed innovativi finalizzata a un maggior coordinamento dell’offerta, per aumentare i flussi turistici nei mesi autunnali e primaverili; il miglioramento della gestione degli strumenti informativi dell’ambito in sinergia con gli strumenti regionali per aumentare il livello di conoscenza dei prodotti organizzati e per la qualità e la capacità di accoglienza dei territori; l’aumento della conoscenza del mercato turistico dell’ambito ed un sistema di governance strutturato per aumentare la consapevolezza della importanza del settore e la cura e cultura dell’ospitalità.

Le attività presentate oggi riguardano il biennio 2023/2024 e si avvalgono di un finanziamento regionale di circa 180mila euro. «La stagione turistica ci pone davanti a delle sfide importanti per il nostro territorio che possono creare indotto e benessere, tutto l’ambito Val di Chiana aretina è pronto per coordinare al meglio il settore turistico – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Cortona, Francesco Attesti – Sono fermamente convinto che il nostro nuovo partner aggiudicatario del bando regionale saprà accogliere nuove sfide e portare il territorio oltre i positivi risultati degli ultimi anni».