Cortona Sviluppo: conti in utile nonostante il caro energia, in crescita congressi e mattatoio

Cortona Sviluppo regge l’impatto del caro-energia e si avvia a chiudere il bilancio 2022 in utile grazie agli investimenti. Nonostante gli aumenti del gas metano e dell’energia elettrica, i conti risultano positivi, grazie ad un fatturato in crescita consistente (+35%).

Il fatturato 2022 sale a 1.661.846 euro con una crescita di circa 380mila euro rispetto all’anno precedente. A trainare il risultato sono i dati del mattatoio comunale (+160mila euro circa) e il settore congressuale (+213mila euro in più). Un dato significativo dovuto ai recenti investimenti di Comune e società, Cortona Sviluppo ha avuto l’opportunità di beneficiare degli incentivi dell’«Industria 4.0» che garantiscono risparmi fiscali, mentre il Comune ha realizzato le opere strutturali di sua competenza.

La gestione della società ha portato ad un aumento di liquidità che passa da 71mila euro a 184mila con una riduzione dei tempi di pagamento (inferiori ai 70gg.). I risultati economici hanno permesso di contrastare gli aumenti energetici pari a 180mila euro in più rispetto al 2021. Un altro dato significativo è che il contributo predisposto dal Comune per il caro energia (pari a 65mila euro) è stato solo parzialmente utilizzato dalla società.

Cortona Sviluppo registra nuovi clienti, sia per la gestione del mattatoio, sia per le sale convegni e questa è un’altra nota che Comune e società sottolineano con soddisfazione. Riguardo il comparto cimiteriale, sono stati stralciati dal bilancio alcuni vecchi crediti residui delle lampade votive, ormai di difficile riscossione.

«Il mio plauso all’amministratore Fabio Procacci e a tutti i dipendenti della società per i risultati conseguiti che il bilancio dimostra e per l’impegno organizzativo riguardo eventi come la Cortonantiquaria e il Natale – dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – obiettivo dell’amministrazione è quello di proseguire con la promozione del settore congressuale e sulla modernizzazione del mattatoio comunale, come anche sulla manutenzione dei 45 cimiteri. Su questo ultimo aspetto il Comune si impegna a effettuare ulteriori sistemazioni di sua competenza che andranno a migliorare il decoro insieme all’attività ordinaria di Cortona Sviluppo».

«Un ringraziamento alle dipendenti del centro convegni e ai lavoratori del mattatoio – dichiara Fabio Procacci – a loro va il merito di questo risultato che anche raffrontato al 2019 indica una crescita dell’attività economica della società e in particolare del settore congressuale. Sul mattatoio abbiamo aumentato la capacità produttiva e siamo riusciti a dare un’ulteriore risposta alla filiera zootecnica tradizionale e adesso anche riguardo il mondo venatorio con riferimento agli ungulati. Abbiamo condiviso la scelta dell’Amministrazione comunale di impegnarsi con lo stanziamento di somme contro il caro-energia, anziché procedere ad un aumento delle tariffe che avrebbe avuto ripercussioni su tutta la filiera alimentare».