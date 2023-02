“Cronache di civiltà scomparse”: i segreti di Atlantide al CAS Tortaia

Venerdì 24 febbraio, ore 21,30, nuovo appuntamento per l’interessante ciclo di conferenze dal titolo “CRONACHE DI CIVILTA’ SCOMPARSE”, organizzato dall’Associazione culturale Archeosofica di Arezzo, in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale Tortaia, nella sua saletta conferenze in via Alfieri 28 ad Arezzo.

Di scena questa volta la storia, ancora tutta da scoprire, di una delle civiltà più misteriose e affascinanti dell’umanità: quella di Atlantide, la grande isola, o forse secondo alcuni addirittura un vero continente di cui parlò per primo il filosofo Platone in uno dei suoi Dialoghi, il “Timeo”. Isola o continente che era collocata nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico, abitata da una popolazione particolarmente evoluta, e che scomparve “in un sol giorno e una sola notte” a causa di uno spaventoso cataclisma che la fece sprofondare negli abissi oceanici.

Da allora fino ad oggi Atlantide è stata oggetto dell’attenzione di archeologi e storici, ma anche di filosofi, scrittori, occultisti. Giulio Verne fa visitare i suoi resti dai viaggiatori del Nautilus nel suo romanzo “20.000 leghe sotto i mari”.

L’incontro dal titolo “Atlantide: Realtà o leggenda? Il continente scomparso e ritrovato”, avrà inizio alle ore 21,30 e sarà, come sempre, corredato da numerose immagini proiettate su grande schermo ed è ad ingresso libero e gratuito.

Il ciclo terminerà poi venerdì 3 marzo, con l’ultimo appuntamento “La civiltà minoica: la storia dietro il mito”.