CSI Arezzo: al San Domenico Village arriva la Pasqua

Al San Domenico Village arriva la Pasqua! Il Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano apre ufficialmente le iscrizioni dedicate a tutti i bambini e le bambine per passare sei giornate all’insegna delle festività pasquali con i colori arancioblu. Quattro giorni di full immersion – dalle 07:30 alle 16:30 – ricchi di attività ricreative e sportive.

Dopo il successo dei Winter Christmas, la Responsabile dell’Area Educativa, Vincenza Balsamo, spiega la nuova iniziativa: “Il CSI di Arezzo apre le porte della struttura di via del Balilla, 11 per accogliere i bambini nei giorni 6-7-8 e 11 aprile, giorni in cui organizzeremo attività a tema pasquali. I campi invernali hanno avuto un enorme successo, quindi ci sembrava doveroso poter far partecipare i bambini anche ad altri percorsi educativi prima del campo estivo, nostro fiore all’occhiello. Passeremo quattro giorni in cui ci cimenteremo in tante attività ludico ricreative: dal decorare le uova di Pasqua a creare con la pasta di sale; in più tanti giochi! Ospiteremo tutti i bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Siamo orgoglioso di poter passare anche queste festività nella struttura di San Domenico, vivendo i giorni prima della santa Pasqua in serenità e allegria, cimentando i bambini anche in attività sportive: la mission del CSI, ricordiamo, è quella di educare attraverso lo sport”.