Cultura della legalità: oggi confronto fra i Carabinieri e gli studenti dell’IPSIA

Continuano le giornate del ciclo di incontri del progetto ministeriale “Cultura della legalità” che l’Arma dei Carabinieri sta svolgendo all’interno delle scuole del territorio comunale. Quest’oggi, teatro del dibattito, l’IPSIA di Castiglion Fiorentino alla presenza del comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona Capitano Antonio De Santis che ha presieduto il dibattito ed il comandante della locale Stazione Luogotenente CS Donato Amodio. Sono intervenuti per un saluto anche il sindaco Mario Agnelli accompagnato, per l’occasione dal comandante della Polizia Municipale, Marcellino Lunghini.

“Ringrazio il sindaco perché la sua presenza è un segno tangibile verso il rispetto delle regole” – ha affermato il capitano De Santis che aggiunge rivolgendosi ai ragazzi presenti “spero che farete tesoro dei consigli che vi daremo anche attraverso la visione del filmato”. Gli argomenti toccati sono stati molteplici, sviscerati in una interessante discussione partecipata, con domande poste dagli alunni sugli argomenti esaminati e la visione di video istituzionali.

A cura di personale dell’aliquota radiomobile di Cortona è stato affrontato la problematica della guida in stato di ebbrezza con prove pratiche di utilizzo dell’etilometro Il Capitano De Santis ha poi illustrato in che modo, i Carabinieri, in maniera tangibile contrastano e prevengono la commissione di reati di vario genere (bullismo, cyber bullismo, uso smodato di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, responsabilità penali) con il contatto diretto delle scuole, luogo, oltre quello della famiglia, deputato alla formazione e all’educazione dei giovani.

L’incontro, tra i Carabinieri e gli alunni è stato molto proficuo sotto ogni aspetto, con la partecipazione attiva anche dei docenti presenti, che hanno con la loro presenza rafforzato il sentimento di vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri, la Scuola ed i giovani. Nell’occasione è intervenuto il primo cittadino di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ed il Comandante della Polizia Municipale, Marcellino Lunghini, che hanno ulteriormente sensibilizzato gli studenti al rispetto delle regole e del sano divertimento.

“Ci sono degli errori che sono imperdonabili da cui non si ritorna indietro. I carabinieri e tutte le Forze dell’Ordine si mettono in gioco per svolgere il loro lavoro e per assicurarci una città vivibile. Castiglion Fiorentino trovate divertimento, svago, è la sede della vostra scuola, qui fate sport ma credo che ci debba essere la considerazione per gli altri, perché senza rispetto per il prossimo non ci può essere il senso di una comunità civile” conclude il sindaco Mario Agnelli. Un grazie dal dirigente scolastico Prof. Moreno Bilancetti e di tutta la comunità scolastica alle istituzioni presenti per la lodevole e importate manifestazione educativa.