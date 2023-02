Cultura, sport, sicurezza e sviluppo economico: Attesti negli Usa per il gemellaggio Cortona-Carmel

Il processo di gemellaggio con la città di Carmel fa passi avanti grazie alla visita del vice sindaco Francesco Attesti nella cittadina dell’Indiana (Usa). Nei tre giorni di trasferta, Attesti ha incontrato il «major» della città James Brainardt ed ha potuto approfondire i vari ambiti di sinergia fra Cortona e Carmel.

Riguardo gli scambi culturali, sono già in corso contatti fra le scuole di Carmel e l’istituto superiore «Luca Signorelli». Saranno realizzate produzioni narrative dedicate alla mostra «Signorelli 500», altri scambi riguarderanno gli artisti delle due realtà. Altre iniziative interessano la promozione dello sport fra i giovani, altro aspetto sul quale saranno incentrati gli scambi Cortona-Carmel.

Saranno inoltre condivise anche le comunicazioni istituzionali dei due municipi, attraverso i rispettivi organi d’informazione. Non mancheranno opportunità di nuove relazioni anche per le aziende e per le realtà enogastronomiche cortonesi, oltre a progetti per l’educazione civica e la sicurezza, con un confronto fra le forze di polizia locale.

«Andiamo verso la costituzione di un comitato per il gemellaggio – dichiara Attesti – ringrazio il nostro concittadino Simone Lucarini che sarà ‘special advisor’ di questo progetto e che insieme al console onorario Zeno Tutino è al lavoro per dare concretezza a questo processo di gemellaggio».