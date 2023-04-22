Denunciati due informatori farmaceutici per ricettazione e sostituzione di persona

I CARABINIERI DI CORTONA HANNO DEFERITO IN STATO DI LIBERTÀ ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI AREZZO DUE PERSONE DI NAZIONALITA’ ITALIANA.
L’ATTIVITA’ SVOLTA A CONCLUSIONE DELLE INDAGINI ESPLETATE A SEGUITO DI UNA DENUNCIA DI FURTO DI UN RICETTARIO MEDICO SPORTA DA UN MEDICO DELL’ARETINO. NEI GIORNI SCORSI DUE INFORMATORI FARMACEUTICI SI SONO RECATI PRESSO UNA FARMACIA DEL POSTO E HANNO TENTATO DI ACQUISTARE FARMACI CON LE RICETTE OGGETTO DI FURTO.
I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI CORTONA, NEL CORSO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO DI OSSERVAZIONE E PEDINAMENTO, HANNO SORPRESO I DUE MALINTENZIONATI NELLA FLAGRANZA DEL REATO MENTRE ALL’INTERNO DI UNA FARMACIA TENTAVANO DI UTILIZZARE LE RICETTE MEDICHE PRESUMIBILMENTE DI PROVENIENZA FRAUDOLENTA.
GLI OPERANTI DOPO LE FORMALITA’ DI RITO HANNO DENUNCIATO IN STATO DI LIBERTA’ I DUE SOGGETTI, PERCHE’ RITENUTI RESPONSABILI DELLE IPOTESI DI REATO DI RICETTAZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONA INOLTRE, HANNO POSTO SOTTO SEQUESTRO PENALE LE RICETTE MEDICHE RUBATE.