Distribuzione dispositivi e autorizzazioni, cambia la sede

Dal 16 gennaio la distribuzione dei dispositivi per l’auto-monitoraggio e il controllo della glicemia (glucometri, strisce, lancette, aghi per penna da insulina, sensori Flash e relativo lettore) viene effettuata dal Punto Farmaceutico di Continuità San Donato e non più nella struttura Asl di viale Cittadini 25/33. Questi gli orari di apertura al pubblico del Punto Farmaceutico di continuità San Donato: da lunedì a venerdì 8:30-12:30; martedì e giovedì 15:00-17:00.

Al Punto Farmaceutico di Continuità saranno inoltre concesse le autorizzazioni, nel rispetto dei livelli di assistenza previsti dalle normative nazionali e regionali, per presidi per diabetici, alimenti aproteici per pazienti nefropatici, presidi per pazienti stomizzati, medicazioni per lesioni difficili, alimenti e integratori per pazienti affetti da malattie rare.

Resteranno, invece, nella sede della Farmaceutica Territoriale le autorizzazioni relative ai presidi per pazienti con incontinenza (pannoloni e traverse) e le autorizzazioni su tessera sanitaria per l’acquisto di alimenti privi di glutine per i pazienti celiaci.