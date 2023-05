DLF di Arezzo conquista il gradino piu’ alto del podio al Concorso Nazionale di Danza Magic Dance

Domenica 21 maggio 2023 presso il Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini in via Adige, 1 il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) della Toscana in collaborazione con ASD Magic Dance ha presentato il 4° Campionato Regionale di Danza.

L’occasione per vedere in un un’unica giornata tantissimi modi diversi di intendere la danza, da quella latino americana a quella orientale, dal freestyle alle danze coreografiche e artistiche fino alla street dance.

Il concorso di danza è sempre un evento speciale per i ballerini.

L’atmosfera della gara, l’esibizione di fronte al pubblico, il confronto inevitabile con le altre scuole – non solo per il livello di bravura raggiunto ma anche per i costumi, le musiche e le coreografie – rappresentano un punto importante nella vita di ogni giovane ballerino.

Per arrivare a partecipare a un concorso occorre mettere sempre in conto un duro lavoro.

Le bravissime allieve dei corsi di danza promossi da DLF di Arezzo, dirette dalla coreografa Elena, hanno ancora una volta ben figurato, rientrando a casa con una bellissima affermazione che attesta il livello qualitativo di un gruppo di ballerine molto cresciute tecnicamente negli ultimi anni.



Esordio ad una gara nazionale per Ludovica, Jennifer e Vittoria che hanno presentato una coreografia modern jazz dal titolo “Fly“.

Aurora, Alice, Sofia e Aurora S. hanno invece presentato due coreografie, entrambe coinvolgenti e molto suggestive nella categoria contemporaneo e modern jazz dal titolo “Respiro” e “W_Block” che hanno conquistato giuria e pubblico.

Applauditissime Sofia e Aurora S. con la coreografia dal titolo “Connection“, una vera e proprio connessione tra corpo, movimenti, musica ed anima, molto originale ed emozionante.

Infine la solista Aurora S. è rientrata ad Arezzo felice e pronta per affrontare i prossimi impegni: la sua esibizione dal titolo “Escape“ è stata intima ed espressiva nonché molto apprezzata dal pubblico.

Un appuntamento, quello di Terranuova Bracciolini, destinato a far emergere e incoraggiare il talento di giovani danzatori, non ancora professionisti, promuovendo l’arte coreutica.

Il concorso, giunto alla IV° edizione, ha visto la partecipazione di oltre quattrocento giovani ballerini che si sono esibiti di fronte ad un pubblico da tutto esaurito che ha regalato lunghissimi applausi a tutti i partecipanti.

Ecco i risultati ottenuti da DLF di Arezzo.

Ludovica, Jennifer e Vittoria = 1° posto Modern Jazz 10/12 anni;

Aurora S. = 1° posto assoluto Modern Jazz over 16 anni

Sofia e Aurora S. = 1° posto assoluto Modern Jazz over 16 anni;

Aurora, Alice, Sofia e Aurora S. = 1 ° posto assoluto Modern Jazz over 16 anni;

Aurora, Alice, Sofia e Aurora S. = 2 ° posto assoluto Contemporaneo over 16 anni.

Salire sul palco significa innanzitutto mettersi in gioco.

“Portare le ragazze al concorso è stata l’occasione per conoscere e crescere. Migliorare significa esplorare ed osservare gli altri” ricorda la coreografa Elena.

Le allieve del DLF di Arezzo non vedono l’ora di esibirsi al saggio/spettacolo di fine anno mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 20.30 presso il Teatro Pietro Aretino di Arezzo, perché sono in continua sfida con loro stesse, perché hanno ben chiaro che è straordinario dare sempre qualcosa in più per imparare qualcosa in più.

Maggio è tempo di intense prove.

Non resta che ballare.