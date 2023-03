Domani parte “Guida che ti Guido” il progetto sulla sicurezza stradale dell’ACI Arezzo

L’Automobile Club Arezzo lancia un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolto ai giovani studenti delle scuole di Arezzo e provincia.

Il progetto, denominato “Guida che ti Guido”, si svolgerà dal 13 al 31 marzo 2023 e coinvolgerà alcune scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, del capoluogo e della provincia di Arezzo.

Il Progetto rientra nelle attività della celebrazione dei 100 anni dell’ACI Arezzo 1923-2023, come illustrato nei giorni scorsi, dal Presidente di ACI Arezzo.

Guida che ti Guido diverrà un appuntamento “fisso”, quindi replicato anche nei prossimi anni.

Gli incontri, modulati in relazione all’età dei ragazzi, tratteranno temi come l’importanza dei sistemi di ritenuta da utilizzare quando si è trasportati in auto; l’uso corretto degli attraversamenti pedonali; l’uso responsabile della bicicletta sulle strade, gli elementi di comprensione necessari alla scelta del mezzo e alla procedura di rilascio delle rispettive patenti di guida e la maggiore consapevolezza dei rischi derivanti dalla distrazione alla guida.

L’obiettivo del progetto è quello di creare nei giovani una maggiore comprensione dell’importanza di adottare comportamenti responsabili e sicuri quando si è utenti della strada, sia come pedoni che come automobilisti.

L’Automobile Club Arezzo, con questo progetto, che raggiungerà complessivamente oltre 1500 bambini e ragazzi delle scuole, intende contribuire alla diffusione di una cultura della sicurezza stradale tra i giovani, per una mobilità più sicura e consapevole.

Il progetto dell’ACI di Arezzo è curato dalla Dottoressa Angela Gringeri, che terrà i corsi assieme ai colleghi Silvia Bracciali e Marco Decina.

I relatori illustreranno ai ragazzi in modo “coinvolgente” le nozioni fondamentali per accrescere in loro quella necessaria conoscenza e consapevolezza dei comportamenti “corretti” quando si è sulla strada.

Le scuole complessivamente coinvolte saranno:

– ISTITUTO COMPRENSIVO F. SEVERI: Scuola Primaria “A.Curina”; don Ferruccio Bigi – Rigutino;

Bucciarelli Ducci – Olmo. Scuola dell’Infanzia “La giostra” – località Rigutino; “l’Albero” – località Olmo;

“Curina” – Arezzo.

– ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII Terranuova Bracciolini: Scuola primaria; Scuola secondaria di

primo grado.

– CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II di Arezzo: Scuola Primaria

– LICEO ARTISTICO P.F. ANNESSO AL CONVITTO di Arezzo

– ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1: Scuola Primaria G. Mancini – Cortona; Scuola Primaria G.B.

Madagli – Fratta; Scuola Primaria U. Morra – Camucia. Scuola Secondaria di Primo Grado Berrettini

Pancrazi di Cortona, Camucia e Fratta.

– ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO VASARI: Scuola Primaria La Chimera.

– ISTITUTO COMPRENSIVO MARGARITONE: Scuola primaria Aldo Moro