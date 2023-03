Dopo una lunga malattia è scomparso Claudio Viti: colonna portante dell’Arci di Arezzo

Per l’Arci di Arezzo Claudio Viti è stato tutto: volontario, presidente, consigliere, padre nobile. E non solo per l’Arci, ma per tutto il mondo associazionistico aretino. Con i suoi saldi valori, la sua instancabile tenacia e la sua estrema generosità ha sostenuto il terzo settore aretino, mettendosi in prima linea sempre e comunque in difesa dei più deboli.

Con Claudio se ne va un pezzo della storia dell’associazionismo aretino, quello fatto di passione, impegno per i beni pubblici e sostegno ai più deboli.

“Oggi c’è un grande vuoto in tutta l’Arci, nei circoli, nei dirigenti in tutti noi che l’abbiamo conosciuto e gli abbiamo voluto bene– dichiarano i dirigenti del Comitato di Arezzo- non solo come “patron” dell’associazione, ma anche come amico. Da domani continueremo a sfruttare l’energia che ci ha trasmesso per proseguire le nostre battaglie. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia e, in particolar modo, intorno a Elisa che ha seguito le orme del padre animando la nostra associazione con professionalità, passione, tenacia e tanto impegno volontario.”