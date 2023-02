Edificio in fiamme a Rigutino, due le persone ferite

I mezzi dell'emergenza urgenza Asl Tse sono intervenuti questa mattina per incendio in un'azienda in località Rigutino

I mezzi dell’emergenza urgenza Asl Tse sono intervenuti questa mattina per incendio in un’azienda in località Rigutino.

Due uomini, di 31 e 50 anni, sono stati ospedalizzati in codice giallo al Pronto soccorso del San Donato.

Sul posto ambulanza infermierizzata Misericordia di Castiglion Fiorentino, Vigili del fuoco di Arezzo e Pisll Arezzo.