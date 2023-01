Elisa: due nuovi concerti all’Arena di Verona

Elisa ha annunciato due nuovi concerti.

I due spettacoli, dal titolo An Intimate Arena – Two nights only, andranno in scena all’Arena di Verona il 3 e 4 giugno 2023.

Sul palco, oltre al pianista, autore, compositore e producer Dardust, all’anagrafe Dario Faini – che ha scritto gli arrangiamenti per pianoforte e archi dei concerti – ci saranno Andrea Rigonat (chitarre), Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso)

Le prevendite saranno attive per tutti da martedì 24 gennaio, a partire dalle 18, mentre per gli iscritti al fanclub sono partite oggi lunedì 23 gennaio alle ore 18.



Copyright 2022 Luca Brunetti Photography

https://www.facebook.com/lucabrunettiphotographer