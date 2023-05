Eri con Me: Alice canta Battiato fa tappa ad Arezzo

“Eri con me” è il titolo dell’album di ALICE contenente sedici canzoni di Franco Battiato registrato in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione), già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent’anni ed I Solisti Filarmonici Italiani.

Un progetto discografico, acclamato dalla critica e disponibile in CD, vinile e in digitale, che ha avuto il suo naturale proseguimento nel tour di Alice che partito il 15 marzo e che toccherà la nostra città sabato 22 luglio 2023 con inizio alle ore 21.00 presso il Parco della Fortezza Medicea.

Biglietti già disponibili QUI:

https://www.ticketone.it/event/eri-con-me-alice-canta-battiato-parco-il-prato-17085775/

Il live tour 2023 continua con nuovi brani in scaletta trattl dal recente album, come Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza, e altri che invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come La cura.

Canzoni riconducibili a diversi periodi compositivi di Battiato, quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 come Per Elisa, i loro duetti tra cui I treni di Tozeur e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come Veleni e Eri con me, che dà il titolo all’album e al tour.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente.

Nella formazione in trio Alice è accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, oltre che dal timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin.

Per alcuni concerti speciali questa estate, come quello ad esempio del Teatro Romano di Fiesole del 15 giugno 2023, Alice sarà invece accompagnata dall’orchestra I Solisti Filarmonici Italiani, con Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione.