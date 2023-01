Ermanno Leo: “Il cancro è diventato in questi decenni un affare insieme alle guerre”

“Mi assumo totalmente la responsabilità nel dire che il cancro è diventato in questi decenni un affare insieme alle guerre“.

A dirlo nel settembre 2019 durante un incontro pubblico non è stata una persona qualunque, ma Ermanno Leo, oncologo, direttore della struttura di chirurgia colo-rettale presso l’Istituto tumori di Milano nonché professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell’università di Roma La Sapienza.

Nel 2006 ricevette dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per “una tecnica chirurgica innovativa e una scuola di specializzazione che insegna la tecnica ai medici”.

Ascoltiamo con attenzione le parole di una dei più importanti medici del nostro paese.