Eventi e lavori stradali: come cambiano sosta e circolazione da domenica 21 maggio

Domenica 21 maggio è il giorno del Mercatino del Calcit giunto alla sessantanovesima edizione: la zona interessata è il perimetro via Spinello – via Niccolò Aretino – via Guadagnoli fino a via Crispi – via Margaritone nel tratto compreso tra viale Michelangelo e via Niccolò Aretino. Transito e sosta sono ovviamente off limits mentre le strade che si immettono subiranno modifiche nei sensi di marcia e negli obblighi di svolta. In via San Giovanni Decollato, in via Madonna del Prato tra vicolo dei Cavallanti e via San Giovanni Decollato e in via dell’Anfiteatro viene sospesa la disciplina di area pedonale urbana e pertanto è consentito l’accesso dei veicoli autorizzati al transito nella ztl B.

Attenzione sempre domenica anche all’evento “Cavalli in città” che comporterà dalle 8,30 per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti l’interruzione della circolazione nel seguente percorso: San Firenze, Stoppe d’Arca, via Anconetana, via Signorini, via Calò, via Francesco Redi, via Fonte Veneziana, borgo Santa Croce, piazza Porta Crucifera, via Colcitrone, via Pescioni, via Mazzini, via Cavour, Canto alla Croce, via San Lorentino, via Leone Leoni, via Porta Buia, via Garibaldi, via Guido Monaco, piazza Guido Monaco, via Lorentino d’Arezzo, piazza Risorgimento, via Verdi, piazza San Jacopo, Corso Italia, via Crispi, viale Giotto, via Guadagnoli, via delle Gagliarde, piazza San Giusto, via Garibaldi, Corso Italia, via Seteria, piazza Grande, via Giorgio Vasari, via dei Pileati, via dell’Orto, via Ricasoli, viale Buozzi, via Antonio da Sangallo, via Fonte Veneziana, via Francesco Redi, via Calò, via Signorini, via Anconetana, Matrignano, Stoppe d’Arca, San Firenze.

Lavori stradali da lunedì 22 maggio: fino a venerdì 30 giugno, 24 ore su 24, è prevista la chiusura al transito veicolare dello svincolo in direzione Casentino per chi proviene da viale Salvemini con divieto di svolta in sinistra e percorso alternativo lungo via dei Carabinieri fino all’altezza di via Rita Levi Montalcini e inversione di marcia. La percorrenza di via dei Carabinieri, parzialmente chiusa, sarà garantita grazie a una viabilità di cantiere alternativa. Attenzione anche al restringimento della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori nel tratto di via Gaetano Salvemini compreso, per chi proviene dal raccordo autostradale, tra i due semafori consecutivi.

Fino a mercoledì 24 maggio in orario 8,30 – 17,30 scattano il divieto di sosta con rimozione in via Firenze in corrispondenza del civico 1 per 20 metri e un restringimento della carreggiata in corrispondenza del civico 78 di via del Trionfo.

Fino a venerdì 26 maggio divieto di utilizzo dei marciapiedi di via Chiarini all’altezza del civico 23 e di via degli Ubertini all’altezza del civico 42. Orari 8,30 – 17,30.

Fino a giovedì 1 giugno senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in località Vignale in corrispondenza del civico 23 per 30 metri in orario 8,30 – 17,30 e restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’incrocio tra via Malpighi e via Morgagni 24 ore su 24.

Fino a mercoledì 14 giugno è vietato in via Petrarca l’utilizzo del tratto di marciapiede che va dal civico 10 per 20 metri in orario 8,30 – 17,30.