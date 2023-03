Fedez: “Preferisco stare lontano dai social, ringrazio mia moglie per il costante supporto”

Dopo aver alimentato l’apprensione sul suo stato di salute, saltando ieri la presentazione alla stampa di Lol 3, Fedez è tornato oggi su Instagram. Il rapper lo ha fatto con un messaggio scritto di poche righe, in cui smentisce la crisi con la moglie Chiara Ferragni: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto“.



Nei giorni scorsi, Fedez, era apparso in video per rispondere a Selvaggia Lucarelli che lo accusava di aver fatto ‘il furbetto’ in merito ad un’iniziativa legata a delle uova di Pasqua. Qui, l’interprete di ‘Bella storia’, è apparso molto provato e in difficoltà a causa della balbuzie di cui soffre nelle ultime settimane.

Ma se da un lato Fedez smentisce la crisi con la moglie, dall’altro Fabrizio Corona annuncia che Chiara Ferragni sia prossima al divorzio e che il rapper per questo sia provato mentalmente. Secondo quanto riportato da Fanpage, sui suoi canali Telegram, il paparazzo avrebbe dichiarato: “Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

