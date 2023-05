Festival dello sport a San Giovanni Valdarno: il programma

Inizierà sabato 20 maggio il Festival dello sport a San Giovanni Valdarno. Fino all’11 giugno in programma tante diverse iniziative all’insegna della passione, del divertimento, della disciplina e del benessere che si svolgeranno nei palazzetti, negli stadi, all’oratorio ma anche a teatro, nelle piazze e nelle strade per coinvolgere l’intera città. La manifestazione, che ormai da tanti anni segna l’inizio dell’estate sangiovannese, è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con le società sportive comunali, con l’Unione nazionale veterani sportivi, con la Federazione pugilistica italiana, con Scholas sport boxval, con l’osservatorio nazionale sul bullismo e disagio giovanile, Sport senza frontiere e le scuole del territorio.

“Componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dell’essere umano, – dichiarano il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e l’assessore allo sport Nadia Garuglieri – lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura e nella nostra società. Dallo sport ci aspettiamo tanto: ha finalità formative, di integrazione e di inclusione, di educazione alla legalità e alla democrazia. Lo sport contribuisce alla crescita dell’individuo, sia da un punto di vista motorio che psicologico- emozionale ed per questo che è importante trasmettere ai giovani modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose. Siamo davvero contenti di presentare, anche quest’anno, un calendario così ricco di iniziative per il nostro Festival dello sport che coinvolgono tante discipline e tanti luoghi della nostra città”

Primo appuntamento sarà sabato 20 maggio a partire dalle 17 con l’evento dal titolo “Le regole dello sport”. I giovani dell’istituto comprensivo Masaccio, dell’istituto comprensivo Marconi e della scuola parificata della suore agostiniane hanno preparato lavori che saranno esposti in Pieve e presentazioni teatrali sul tema del fair play nello sport. Le iniziative, che inizialmente erano state previste in piazza Masaccio, a causa del maltempo, sono state spostate al cinema teatro Masaccio.

Si prosegue poi sabato 27 maggio con “Cmb Valdarno e Panathlon Valdarno” il torneo esordienti maschili minibasket al Palagalli dalle 14,30.

Lunedì 29 maggio alle 17,30 all’antistadio Ciantini si svolgerà il primo torneo Città di San Giovanni Valdarno della Marzocco Sangiovannese che proseguirà mercoledì 31 maggio sempre dalle 17,30.

Giovedì 1° giugno al palazzetto comunale di via Genova dalle 9 alle 13 appuntamento con “Sport e inclusione: basket unificato 2023”

Lo stesso giorno alle 18 sfileranno in corso Italia le società sportive sangiovannesi accompagnate dal Concerto comunale città di San Giovanni Valdarno. Arrivati in piazza Masaccio gli atleti saranno accolti dall’Amministrazione comunale.

Non poteva mancare la dimostrazione di tennis a tavolo di sabato 3 giugno in largo Arnolfo di Cambio alle 16.

Il 6 giugno sarà la volta della gara ciclistica “VI torneo città di San Giovanni Valdarno” con la partenza da corso Italia alle 14 e con un percorso che si snoda a San Giovanni e nei comuni limitrofi.

Giovedì 8 giugno in piazza Masaccio, torna la ginnastica sotto le stelle con il saggio della ginnastica sangiovannese Asd.

Grande attesa per la giornata di venerdì 9 giugno organizzata dall’Isis Valdarno e dall’Unvs, Unione Nazionale Veterani Sportivi. Alle 17 a Palazzo d’Arnolfo dibattito e letture sullo scrittore, giornalista, attivista e critico televisivo italiano Luciano Bianciardi. Sarà presente anche la figlia Luciana che racconterà il rapporto con il padre.

Si svolgerà sabato 10 giugno alle 16 all’oratorio Don Bosco il torneo di Pallavolo a cura dell’Unvs e Pallavolo Valdarno..

Domenica 11 giugno dalle 8,30 alle 10 in piazza Cavour è previsto il raduno del moto club Le Manette del Valdarno.

Chiude il programma 2023 del Festival dello sport la giornata dello sportivo organizzata, come ogni anno, dall’Unione nazionale veterani sportivi, che si terrà alla Pieve di San Giovanni battista sempre domenica 11 giugno alle 10,30.