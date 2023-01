Franco Locatelli indagato per omicidio colposo per la morte di una giovane paziente

Il presidente del Consiglio superiore di sanità e primario all’ospedale Bambino Gesù di Roma Franco Locatelli è indagato per omicidio colposo per la morte di una paziente di 17 anni. “Una decisione che desta molta meraviglia perché il pm aveva richiesto l’archiviazione avendo svolto una indagine molto approfondita. Non conosciamo ancora le motivazioni del Gip che credo abbia posto attenzione più alla vicenda umana che a quella giuridica. In ogni caso alcuna responsabilità è ravvisabile nel comportamento di tutti i sanitari che si sono occupati del percorso di cure”. Lo afferma all’agenzia Dire l’avvocato Gaetano Scalise, legale di Locatelli.

ELISABETTA, MORTA DOPO UN TRAPIANTO DI MIDOLLO

Il decesso di Elisabetta Federico, questo il nome della giovane, risale a novembre del 2020 dopo un trapianto di midollo osseo svolto nel nosocomio capitolino. La giudice Francesca Ciranna ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma per il professor Franco Locatelli, indagato per omicidio colposo quale direttore dell’oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù.

FONTE

AGENZIA DIRE

WWW.DIRE.IT