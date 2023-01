Frontale fra due auto sulla SP327, 5 feriti uno è grave

Alle 14:06 i mezzi della Asl Sudest sono intervenuti a seguito di incidente frontale tra due auto sulla SP327 fra Pieve al Toppo e Alberoro. Sono 5 le persone coinvolte.

Un uomo di 41 anni in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena, donna 38 anni trasportata in codice giallo al San Donato di Arezzo, uomo 42 anni trasportato in codice giallo al San Donato di Arezzo, 2 minori in codice verde all’ospedale San Donato di Arezzo

Sono intervenuti i Carabinieri Arezzo, VF Arezzo, ambulanza infermierizzata Croce Bianca Monte San Savino, ambulanza Croce Rossa Arezzo, Automedica Arezzo, Pegaso 1.