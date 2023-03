Genoa – ACF Arezzo 2-1

GENOA: Macera, Bettalli, Fernandez Betancourt, Millqvist, Smith Ygfeldt, Campora (59’ Monetini), Bargi (90’ Parodi), Oliva, Parolo, Lucafo, Bloch Jorgensen (59’ Costi).

A disposizione: Tortarolo, Crivelli, Spotorno, Dekaj, Rossi, Parnoffi.

Allenatore: Antonio Filippini

ACF AREZZO: Sacchi, Tuteri, Soro, D’Alessandro, Fortunati, Cagnina (69’ Paganini), Pirriatore (52’ Morreale), Bassano (82’ Gnisci), Razzolini, Zazzera, Ceccarelli (52’ Cortesi).

A disposizione: Nardi, Paganini, Panayiotou, Binazzi, Pasquali, Lulli.

Allenatore: Emiliano Testini

Angoli: 4-8

RETI: 7’ Bargi, 61’ Bassano, 77’ Bettalli

Primo tempo

2’ – Si fa vedere subito il Genoa: imbucata in profondità per Bloch che entra in area ma il suo destro è debole e centrale, facile preda per Sacchi

3’ – L’Arezzo risponde con Razzolini: destro dalla distanza, para Macera

4’ – Occasione per l’Arezzo: cross al centro di Razzolini, sul primo palo arriva Ceccarelli che anticipa il portiere di testa ma non trova lo specchio della porta

7’ – GOL GENOA: Bargi salta più in alto di tutte all’altezza dell’area piccola e di testa batte Sacchi per il vantaggio rossoblu

33’ – Calcio d’angolo di Bassano, in mezzo stacca Fortunati di testa ma la palla termina alta sopra la traversa

37’ – Risponde il Genoa con Millqvist che al limite si accentra e calcia con il sinistro: centrale, nessun problema per Sacchi

38’ – Buona occasione per l’Arezzo: palla in mezzo di Bassano arretrata per Zazzera che ci prova al volo con il destro. Palla alta sopra la traversa

41’ – Occasione per il Genoa. Cross dalla destra di Millqvist sul secondo palo c’è Bargi che gira con il destro ma schiaccia troppo: Sacchi respinge in angolo

45’ – Termina senza recupero il primo tempo

Secondo tempo

3’ – Occasione per l’Arezzo: il sinistro di Razzolini da posizione defilata si stampa sull’incrocio dei pali!

7’ – Doppio cambio per l’Arezzo: escono Pirriatore e Ceccarelli, entrano Morreale e Cortesi

11’ – Occasione per l’Arezzo. Cortesi sfonda per vie centrali e serve con i tempi giusti per Razzolini. Di prima intenzione con il destro la conclusione di Razzolini viene deviata da un’attenta Macera

12’ – Ancora una buona occasione per l’Arezzo: sugli sviluppi di un corner, smanacciato da Macera, Cortesi al volo con il sinistro non trova la porta

14’ – Doppio cambio Genoa: escono Bloch e Campora, entrano Costi e Monetini

16’ – GOL AREZZO: ha segnato Bassano che raccoglie un rimpallo in area di rigore e dal dischetto non sbaglia. Pareggio amaranto

20’ – Razzolini ci prova dal limite con il destro: Macera si distende e blocca

24’ – Cambio Arezzo: esce Cagnina, entra Paganini

32’ – GOL GENOA: gran gol di Bettalli che dal vertice dell’area destro fa partire un gran tiro che s’insacca sul secondo palo

37’ – Cambio Arezzo: esce Bassano, entra Gnisci

45’ – Cambio Genoa: esce Bargi, entra Parodi

45’ – Concessi 4’ di recupero

45’ – Finisce qui la partita. Vince il Genoa 2-1