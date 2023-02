Giovanni Muciaccia: “chi agita il barattolo delle formiche rosse e nere?”

Giovanni Muciaccia è nato a Foggia e si è formato artisticamente frequentando la Scuola di Teatro Mario Riva e l’Accademia d’arte drammatica della Calabria a Palmi.

L’esordio in televisione arriva alla fine del 1992 con Disney Club e nei due anni successivi conduce La Banda dello Zecchino.

Ma è nel 1998 che arriva al successo diventando il presentatore di Art Attack su Disney Channel, uno dei programmi più seguiti del canale televisivo, che acquisisce tanta notorietà da essere trasmesso anche su Rai 2.

Nei primi anni duemila diventa anche oggetto delle imitazioni di Fiorello nelle edizioni del programma di Rai 1 Stasera pago io.

“Ciao ragazzi, questo è Art Attack, l’unico programma sull’arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell’arte. E allora andiamo subito all’attacco!” ricordava in apertura del programma Giovanni Muciaccia.

Durante il programma, destinato ai bambini ma molto apprezzato anche dai grandi, veniva presentata la realizzazione di piccoli lavori artistici, con vari materiali, come ad esempio, tra i più usati: scatole, nastro adesivo, pennarelli, carta, carta igienica, fogli di giornale e la famosa colla vilinica nonché forbici dalla punta arrotondata e molto altro.

Ieri Giovanni Muciaccia ha rilasciato su twitter un breve video molto interessante diventato in poche ore virale.

Molti utenti hanno e stanno commentando il post.

Un minuto e 45 secondi da ascoltare con molta attenzione.

Il buon senso e la capacità comunicativa di Giovanni Muciaccia.