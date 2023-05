Torna uno degli eventi musicali ormai di tradizione a cura dell’I.C. di Poppi, in stretta collaborazione con il Liceo Musicale Petrarca di Arezzo e con il prezioso patrocinio del Comune di Poppi: GLI “OTTONI ALLA CORTE DEI GUIDI”.

13 maggio, presso il Salone delle Feste del Castello di Poppi, dalle ore 18.30, si svolgerà un evento musicale che vedrà come interpreti principali le classi di tromba e trombone dell’I. C. di Poppi e del Liceo Musicale “Petrarca” di Arezzo, per una serata interamente dedicata agli “Stromenti Fragorosi”: gli ottoni, appunto.

Ospiti illustri della serata, a nobilitare l’evento, un’ensemble di pianisti della classe di Pianoforte dell’I. C. di Poppi, guidata dalla prof.ssa Sole Feltrinelli e una rappresentanza chitarristica del Liceo Petrarca. Alla performance si aggiungeranno alcuni ex alunni della classe di tromba per valorizzare e caratterizzare maggiormente l’evento. L’ingresso è gratuito.