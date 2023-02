I cuochi della Toscana in partenza per i Campionati della Cucina Italiana

I cuochi della Toscana sono pronti a mettersi ai fornelli ai Campionati della Cucina Italiana. La manifestazione è in programma da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio a Rimini ed è stata anticipata da una serie di cene di allenamento volte a perfezionare i piatti da portare in gara e a promuovere la collaborazione tra i membri della squadra regionale, con la tappa conclusiva di questo tour che è stata ospitata dal ristorante La Lancia d’Oro di Arezzo. La serata ha rappresentato l’ultima occasione di confronto promossa dall’Unione Regionale Cuochi prima della partenza per i Campionati della Cucina Italiana dove la Toscana è attesa dall’onore e dall’onere di difendere la medaglia d’oro conquistata nel 2022.

La cena di allenamento ad Arezzo è stata aperta dai saluti del presidente dei Cuochi Toscani Roberto Lodovichi ed è terminata con la presentazione degli chef selezionati per la rappresentativa regionale: il team manager Leonardo De Candia (cuoco de La Lancia d’Oro), il capitano Daniele Zingoni, Daniele Astarella, Manuel Boccuzzi, Emanuele Callari, Marta Grazzini, Anna Marcon, Tommaso Monaci, Alessio Morganti e Francesco Pannullo. Questa squadra riunisce affermati professionisti provenienti da associazioni provinciali di diversi territori tra cui Arezzo, Firenze, Montecatini-Pistoia e Pisa.

I commensali de La Lancia d’Oro hanno potuto assaggiare e gustare i piatti che verranno presentati alla competizione tricolore volti ad abbinare tradizione e modernità nella valorizzazione dei prodotti dell’eccellenza gastronomica toscana, con la squadra che ha dunque goduto dell’occasione anche per affinare la preparazione e per raccogliere le percezioni in merito alle singole ricette. La cena è stata proposta come una vera e propria simulazione della gara, nel rispetto dei tempi, dei prodotti, delle materie prime e dei protocolli da seguire per farsi trovare veramente pronti ai campionati riminesi.

«Rivolgiamo il nostro augurio agli chef ormai pronti a partecipare ai Campionati della Cucina Italiana che, anno dopo anno, offrono visibilità alla nostra regione – ha affermato Lodovichi, – e ringraziamo i locali e gli istituti che ci hanno accolto in questo percorso di avvicinamento. La nostra associazione ha sempre cercato di favorire e sostenere queste progettualità che offrono lo stimolo per crescere e per confrontarci con le eccellenze delle altre regioni. Ai Campionati della Cucina Italiana saremo presenti anche in altre categorie quali il Miglior Allievo rivolto ai giovani studenti e la Miglior Lady Chef, andando così a coprire il panorama della cucina in tanti diversi ambiti con impegno e investimenti: riteniamo importante fornire ai nostri associati stimoli e opportunità di formarsi, mettersi alla prova e mostrare le loro capacità».