I Dandy si mobilitano per Casa Thevenin

“Ancora una volta si conferma l’amicizia tra i Dandy e Casa Thevenin. L’eleganza torna a “sfilare” tra i banchi della Fiera Antiquaria di maggio unendo alla raffinatezza e alla eccentricità iniziative di solidarietà significative e piacevoli insieme. Ringrazio Alessio e Stefania che anche quest’anno si sono adoperati nell’organizzazione di una due giorni ricca di appuntamenti sicuramente attrattivi non soltanto per gli aretini ma anche per i tanti turisti che visiteranno la Fiera e la città, e per la vicinanza alla nostra fondazione”.

Il Presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri esprime così la sua gratitudine nei confronti degli organizzatori dei Dandy Days, l’ormai classico appuntamento annuale con l’eleganza proposto nell’ambito della Fiera Antiquaria di primavera.

Anche per questa edizione infatti alcuni degli eventi previsti dal ricco programma della “due giorni” saranno dedicati al sostegno dell’istituto di via Sassoverde. A cominciare sabato dal primo concorso di bici da passeggio “R.S.C. Elegance Bicycles”, che al Prato di Arezzo vedrà esposte biciclette storiche. Tutti possono partecipare con la propria bici vintage con freni a bacchetta e dresscode abbinato e al momento dell’iscrizione donare una piccola quota a Casa Thevenin.

La sera del sabato nello splendido giardino del palazzo di via Sassoverde, la cena di gala a scopo benefico curata da professionisti enogastronomici dell’aretino e arricchita dalla presenza dell’Associazione italiana sommelier (Ais Toscana), dell’associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti (Anag Toscana) e della Compagnia toscana sigari (Cts) che per l’occasione presenterà la sua produzione di sigari italiani di alta qualità realizzati secondo la tradizione della tabacchicoltura toscana della Valtiberina. Ospite della serata, presentata dalla showgirl Valentina Marconi, sarà la cantante italo-svizzera Sonia Mazza che dopo il successo del Sanremo Music Awards a Cuba si esibirà in trio, con contrabbasso e chitarra e presenterà i pezzi del suo nuovo album acustico. Infine domenica 7 alle ore 12 nel parco del Prato il primo “Petit dejeuner sur l’herbe” a contatto con la natura, la storia, l’architettura e l’arte del territorio.

All’arrivo verrà consegnato ad ogni partecipante un box picnic contenente una selezione accurata di prodotti tipici dell’aretino da degustare sul prato con tovaglia in stile british. Un’occasione originale per palati raffinati, aperta a grandi e piccini, per trascorrere in compagnia dei dandy ospiti della manifestazione, una giornata all’insegna della convivialità e del divertimento. Durante la colazione sull’erba alcune scuole di ballo, palestre e artisti di strada si esibiranno in prove che faranno da sfondo all’evento. L’intero ricavato delle offerte sarà donato a Casa Thevenin. I Dandy Days hanno il patrocinio del Comune di Arezzo e della Provincia di Arezzo e il sostegno della Fondazione Arezzo Intour.