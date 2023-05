I giovanissimi musicisti del “Trio Kalamìta” in concerto all’Auditorium di Santa Chiara

Nuovo sorprendente appuntamento, domenica 7 maggio alle ore 17,30 presso l’Auditorium di Santa Chiara, con Musica al Centro, il ciclo di concerti organizzato dal Centro Studi Musicali della Valtiberina. Il concerto vede come protagonista il Trio KALAMìTA, in grado di stupirci perché i 3 componenti Ellen Di Claudio al violino, Giulio Jaswman al violoncello e Lorenzo Gorgoni al pianoforte hanno rispettivamente 12, 11 e 13 anni. Pensate in tutto 35 anni! Malgrado la tenera età, nell’arco degli ultimi 2 anni hanno vinto la Borsa di Studio Coccinelle d’oro (2022) messa in palio dalla prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole dalla quale provengono, e il 1° Premio Assoluto di categoria più il premio del pubblico ai concorsi Barulli di Arezzo (2022) e Rospigliosi di Lamporecchio (2023). Domenica sarà il loro 1° concerto integrale come unici protagonisti, e il fatto di tenerli a battesimo in tale impresa ci riempie di gioia.

Saranno seguiti in questa trasferta, oltre che dalle rispettive famiglie, anche da Katja Todorow, docente del corso di Musica da Camera della Scuola di Fiesole all’interno del quale ha preso vita il trio. Va però evidenziato anche il merito dei rispettivi docenti di strumento dei 3 giovani musicisti, Eva Era Szabo, Alice Gabbiani e Luigi Mazaresi che hanno costruito le basi individuali, e continuano a farlo, perché i tre potessero affrontare un’esperienza di musica d’insieme di tale ricchezza e livello artistico. È evidente che i due percorsi, quello individuale e quello collettivo, debbono procedere di pari passo, solo così si può garantire una solida formazione musicale e non solo.

Il programma che eseguiranno prevede i trii di Cornelius Gurlitt, Carl Reineke (Allegretto), e Adolphe Blanc, nei quali i 3 strumenti dialogheranno ciascuno con un proprio ruolo espressivo. Qualunque musicista sa quanto ciò sia difficile a quella giovane età ma quanto possa diventare cosa naturale se ci si avvale di una solida preparazione strumentale individuale. Ebbene per chi li ha visti all’opera la loro naturalezza può sembrare miracolosa. Per questo vi invitiamo a partecipare per trasmettere calore ed entusiasmo al Trio KALAMìTA al suo debutto concertistico.

L’ingresso è libero.