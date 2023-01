Il 2022 è stato un anno d’oro per l’Associazione “Il Merletto” di Sansepolcro

Il 2022 è stato un anno ricco di emozioni per le merlettaie di Sansepolcro che hanno ottenuto importanti riconoscimenti e realizzato progetti di livello.

I primi mesi sono stati dedicati all’organizzazione dell’edizione di Intrecci che nel mese di giugno ha riunito, in un fine settimana intenso, merlettaie e appassionati di questa arte antica provenienti da tutto il mondo. Un lavoro durato mesi che ha permesso a cittadini e turisti di godere di una città viva e piena di arte. Una manifestazione che ha avuto una risonanza internazionale e che ha confermato la preziosità dell’associazione nella nostra città e del loro impegno nel promulgare questa arte nel tempo.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato omaggiato di un manufatto “Cavaliere e falconieri” realizzato dalla socia Franca Guerrini assieme alla maestra Lelia Riguccini della quale è anche il disegno. Un presente che l’associazione ha voluto inviare in ringraziamento al lavoro svolto dal Presidente in occasione del suo secondo mandato.

Ma non è stato il solo a ricevere un regalo, a Natale è stata infatti inviata anche a Papa Francesco una Madonna realizzata a merletto dalle rappresentanti dell’associazione che hanno voluto augurare Buone Feste in maniera particolare al Santo Padre.

In occasione della Biennale del Merletto a Venezia, è stata protagonista l’arte del merletto a fuselli del Borgo grazie ad una piccola delegazione di artiste locali che in due giorni intensi hanno mostrato ai presenti come vengono realizzate le loro preziose opere. L’assessore alla cultura Francesca Mercati, proprio in occasione della biennale, ha presenziato a nome del comune e dell’associazione borghese al primo Convegno Nazionale dedicato al merletto, organizzato e promosso dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e svoltosi nelle bellissime sale del Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia.

Nell’autunno 2022 proprio i fuselli in legno del borgo sono stati protagonisti di un’opera contemporanea realizzata dall’artista Francesca Pasquali in collaborazione con la maestra del tombolo Simona Iannini per i Mestieri d’Eccellenza di Louis Vuitton LVMH esposta a Parigi nell’atrio di uno dei negozi più importanti del Mondo.

Il Natale è stato un momento per confermare l’unione con altre associazioni locali grazie alla collaborazione con L’Accademia Enogastronomica della Valtiberina e la Compagnia Artisti di Sansepolcro che hanno permesso di esporre delle bellissime opere all’interno della Mostra di arte presepiale nella Chiesa dei Servi di Maria e in occasione della Collettiva d’arte allestita a Palazzo Pretorio.

Nel frattempo l’ambizioso progetto di candidatura a patrimonio immateriale UNESCO, portato avanti da Anna Capozzi referente e rappresentante dell’associazione, prosegue senza sosta, attraverso una serie di azioni che l’associazione sta mettendo in atto assieme alle altre 23 comunità di merletto con cui fa rete. Inoltre Sono previste altre iniziative per il 2023 in attesa del festival biennale INTR3CCI 2024.

Grazie alla passione delle artiste borghesi si tiene viva una tradizione che ha radici antiche, ma che sa rinnovarsi grazie alla contemporaneità di tantissime opere attuali. Una tradizione che unisce persone e culture e che tramanda un’arte che merita di essere riscoperta e ammirata nel tempo.