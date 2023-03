Il concorso nazionale Chianina Comics rende omaggio a Jacovitti 

Chianina Comics rende omaggio a uno dei grandi maestri del fumetto italiano: Benito Jacovitti. Il concorso nazionale di grafica umoristica, giunto alla settima edizione, ha preso il via con la pubblicazione del bando rivolto a disegnatori e caricaturisti da tutta la penisola che potranno contribuire a una sfida all’insegna della creatività, della risata, della leggerezza e della satira. Questo appuntamento registra, anno dopo anno, la partecipazione di decine di autori che contribuiscono con le loro opere a una delle più apprezzate iniziative collaterali de La Chianina Ciclostorica di Marciano della Chiana.

Il tema di Chianina Comics sarà “L’assurdo mondo di Jacovitti” che, come consuetudine, dovrà essere interpretato in stretto collegamento con gli ambiti del ciclismo vintage, del cicloturismo e, in generale, delle due-ruote. Nel 2023 ricadono i cent’anni dalla nascita di Jacovitti e, di conseguenza, la volontà della giuria capitanata da Marco Fusi è di celebrare il genio di uno dei più importanti vignettisti del ‘900 che, con la sua penna e il suo estro, ha stravolto le regole della grafica, del conformismo culturale e del linguaggio umoristico attraverso l’ideazione di personaggi diventati iconici come Cocco Bill o Cip l’Arcipoliziotto.

«Jacovitti – spiega Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, – ha aperto una nuova via per far sorridere e ha tracciato una strada inedita per gli “artigiani” del disegno umoristico e satirico. Ci sembra importante ripercorrerne il ricordo a cent’anni dalla nascita, reinterpretandolo secondo l’estro e la visione dell’attualità in uno stretto legame con il mondo delle biciclette. Il concorso, infatti, troverà il proprio filo conduttore nello spirito de La Chianina ispirato alla ricerca di ironia, leggerezza, divertimento e risate».

Il concorso Chianina Comics sarà rivolto a vignettisti, illustratori e caricaturisti di ogni genere, professionisti e non, che potranno presentare un massimo di due opere realizzate con qualunque tecnica da inviare entro la scadenza di domenica 4 giugno agli indirizzi [email protected] e [email protected].

Tutti gli elaborati in gara verranno esposti in occasione della nona edizione de La Chianina Ciclostorica in programma dal 16 al 18 giugno a Marciano della Chiana, con il borgo della Valdichiana che ospiterà un’esposizione in cui sorridere con le vignette dedicate a Jacovitti e in cui vivere un confronto direttamente con gli autori. Il cuore del concorso sarà, infine, nella serata di sabato 17 giugno, con la proclamazione della miglior vignetta capace di abbinare la qualità tecnica, la creatività e l’attinenza al tema “L’assurdo mondo di Jacovitti”. Ulteriori informazioni sono disponibili direttamente sul sito www.lachianina.org.