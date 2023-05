Il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia – FOTORACCONTO

“Dammi ancora un pomeriggio di giochi, la voglia di non tornare a casa e un aquilone grande che sappia di colori e di vento“.

Artevento è il Festival Internazionale dell’Aquilone dove ogni anno, a Cervia, vengono organizzati eventi dedicati a questa forma d’arte eolica adatti a tutte le età.

Quest’anno, per la sua 43esima edizione, sono state ospitate 50 delegazioni provenienti da 5 continenti ed oltre 250 gli artisti.

Dal 21 aprile fino al 1 maggio un ricco calendario di eventi dedicato all’arte eolica e al quadrilatero volante più amato, ha entusiasmato grandi e piccini sulla bellissima spiaggia di Cervia.

Artevento è un festival unico davvero.

E prestigioso poiché fin 1981, ogni anno, apre la stagione balneare colorando il cielo con meravigliose opere volanti.

“L’aquilone in fondo è un po’ come la felicità. Ci fa capire che a volte bisogna essere appesi ad un filo per volare in alto“.

Una manifestazione che utilizza l’aquilone come strumento didattico, di pace e fratellanza fra popoli, che unisce le culture.

Aquiloni d’arte ed etnici, aquiloni giganti e 3D Air Creations.

Volo acrobatico ed ancora performance di danza e di kite.

Il Festival Internazionale dell’Aquilone è organizzato da Artevento, impresa culturale creativa nata dall’immaginario dell’ideatore del Festival Claudio Capelli per dare continuità a quell’esperienza, valorizzandone le potenzialità nell’ambito delle arti, della didattica, della sostenibilità e dello sport, e contribuendo alla costruzione di una grammatica della pace e del multiculturalismo attraverso l’arte ambientale e la poetica del volo.

“La storia dell’aquilone a Cervia ha il profumo e i colori della Romagna e di legami forti temprati dalla condivisione di un pizzico di sana follia: è la storia di un giovane pittore, che nell’America degli anni ’70 riscopre da adulto gli aquiloni, intuisce di non essere il solo artista incuriosito dalla loro potenzialità estetica e si mette alla ricerca di altri appassionati nel mondo, con l’idea di dar vita, nella sua Cervia, a un raduno internazionale. E’ la proiezione fra le nuvole dell’eccezionale fermento creativo che vivifica la città, realizzandosi anche nell’esperienza teatrale della Macchina delle Bolle, diretta dallo stesso giovane insieme all’amico Norberto Midani“.

https://artevento.com

Consacrando la città romagnola “capitale mondiale dell’arte del vento”, ogni edizione di questo format originale regala a centinaia di migliaia di visitatori l’emozione di un’esperienza unica perché, oltre ad essere uno storico pellegrinaggio per gli aquilonisti di tutto il mondo, ARTEVENTO FESTIVAL è anche un magico luogo dell’anima per spiriti liberi e sognatori di ogni età.

Recensito come “uno dei 10 best kite festival al mondo” da ben tre voci americane autorevoli come la Fondazione Drachen, la rubrica USA Today del network ABC News Explore e la rubrica Microsoft Lifestyle del portale msn.com, il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia celebra l’aquilone come oggetto d’arte, elemento spettacolare e strumento didattico, portando a maturazione, senza mai tradirla, quell’originaria prerogativa di sollecitare gli ospiti alla massima libertà espressiva, garantita dalla continuità della direzione artistica del suo ideatore, che ne ha fatto dal 1981 ad oggi un’opera unica.

“Gli aquiloni che salgono in alto rivelano mondi verticali inaspettati“.

Dal cielo fino alla radici delle culture del mondo seguendo il filo di un aquilone, il festival approfondisce la conoscenza delle delegazioni ospiti attraverso la musica, il teatro, la danza, il folklore e la gastronomia.

Dallo Stabilimento Balneare n. 98 al n. 124 della spiaggia di Pinarella di Cervia tra via Emilia e via Piemonte, i Giardini del Vento hanno regalato tutti i giorni dalle ore 10.00 un’area dedicata al volo degli aquiloni colorata e bellissima.

Dallo Stabilimento Balneare n. 127 al n. 131 è stata invece riservata un’area per il volo libero.

Adatto ad un pubblico eterogeneo e a spettatori di ogni età ed abilità, a ingresso gratuito e ambientato su un chilometro di spiaggia servita ed accessibile, il programma variegato e pieno di soprese ha catturato l’attenzione soprattutto dei bambini, tutti con il naso all’insu’.

Molto apprezzate le esibizioni acrobatiche a ritmo di musica e la fotografia aerea con gli aquiloni.

E mentre il cielo si tingeva di tutti i colori dell’arcobaleno, i Giardini del Vento, la Fiera del Vento e il Gran Circus Bazar hanno garantito a tutte le famiglie l’atmosfera ideale per trascorrere giornate straordinarie in un clima straordinario.

“L’azzurro di certe giornate in cui il cielo ti fa venire voglia di diventare un aquilone“.