Il percorso turistico “Ambitour” fa tappa ad Arezzo

Non si ferma il viaggio di Ambitour, il percorso turistico dedicato agli amministratori comunali e al personale degli Ambiti, organizzato da Anci Toscana e Toscana Promozione. Il 7 febbraio sarà la volta di Arezzo, per l’ottava tappa dell’iniziativa che vede i sindaci, gli assessori e i responsabili degli altri Ambiti toscani andare alla scoperta di un territorio caratterizzato da un formidabile intreccio tra natura e cultura, in un breve viaggio dove saranno accompagnati dai colleghi del posto. Il tutto insieme alle degustazioni dei prodotti di eccellenza enogastronomica del posto.

Al ritrovo, previsto alla Fondazione Arezzo Intour, saluteranno i partecipanti Alessandro Ghinelli sindaco di Arezzo, Simone Chierici assessore al Turismo, Rodolfo Ademollo direttore di Ambito, Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica e Michele Angiolini al Turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano.

La prima parte del percorso sarà naturalmente dedicata al capoluogo, con una passeggiata a piedi alla scoperta della città tra arte e laboratori artigianali, con visita alla Basilica di San Domenico, alla Piazza Grande ed alla Basilica di San Francesco. Poi in bus con fermate a Capolona, sulle pendici del Pratomagno, a Rondine Città della Pieve, dove vivono e studiano ragazzi di paesi in conflitto ed infine a Castiglion Fibocchi, con il suo Carnevale.

Ambitour, che sta raccogliendo un grande successo di partecipazione, è un modo inedito per promuovere le connessioni, le buone pratiche e la collaborazione, tanto preziose in un settore sempre più competitivo e a livello globale. Una formula che ha l’obiettivo di rafforzare la destinazione turistica della Toscana dall’interno, perché tutti gli attori si sentano parte di un unico progetto, come partner attivi e non come concorrenti.

Qui il programma.