Il Pratomagno ricorda i 90 anni dalla caduta di Herbert Hinkler

Il Pratomagno ricorda i 90 anni dalla caduta del trasvolatore australiano Herbert Hinkler. L’appuntamento è fissato per le 9.40 di domenica 8 gennaio allo Chalet Da Giocondo e si svilupperà attraverso un intenso programma tra camminata, commemorazione, teatro e storia, con il doppio obiettivo di valorizzare le ricchezze della montagna aretina in una stagione dal particolare fascino e di celebrarne uno dei personaggi più leggendari. Il rilievo dell’evento è testimoniato dalla partecipazione organizzativa di numerose istituzioni e associazioni tra cui l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, con l’EcoMuseo del Casentino, il Comune di Castel San Niccolò (nel cui territorio si svolsero i fatti e si tiene l’iniziativa), il Comune di Loro Ciuffenna, la Brigata di Raggiolo, la Pro Loco di Quota e le sezioni del CAI di Arezzo e Valdarno Superiore. L’iniziativa ha avuto, inoltre, il patrocinio della Provincia di Arezzo.

Eroe della Prima Guerra Mondiale e asso dell’aviazione, la scomparsa di Hinkler è legata al tentativo di stabilire un nuovo record di volo transcontinentale da Londra a Melbourne: in questa impresa, il 7 gennaio 1933, cadde sulla neve del Pratomagno per cause tecniche ignote e fu ritrovato dopo centoundici giorni da alcuni abitanti di Cetica. Il corpo fu esposto a Strada in Casentino e il governo italiano scelse di onorarlo attraverso funerali di stato. Questa vicenda fu celebrata nel 2013 in occasione del restauro della Croce, poi nel 2015 venne inaugurato un memoriale nel luogo dove fu recuperato il corpo grazie all’intervento della Provincia di Arezzo e con la presenza delle autorità australiane. Gli eventi per i 90 anni dalla caduta prenderanno il via con questa prima iniziativa per poi proseguire durante tutto il 2023 con altre attività concentrate, previsionalmente, nel periodo estivo.

Il programma dell’8 gennaio prevede una camminata fino allo stesso memoriale dove si terrà una prima commemorazione. Il ritorno allo Chalet Da Giocondo troverà il proprio cuore nella cerimonia con gli interventi di istituzioni e associazioni che sarà arricchita da un’emozionante parentesi teatrale tratta dal monologo “In volo sul Pratomagno” dell’attore e autore Samuele Boncompagni in programma davanti al cippo con l’elica donata dal museo di Hinkler della sua città natale di Bundaberg in Australia. Un momento di convivialità sarà previsto con il pranzo alle 13.00 e, successivamente, la conclusione sarà alle 14.20 con la proiezione di un filmato storico con immagini e video realizzato da Franco Scarpini.

“Hinkler è uno dei personaggi della leggenda del Pratomagno. Il suo spirito aleggia sui prati insieme a quello dei pastori, dei boscaioli, delle genti della montagna, vegliati dalla grande Croce di ferro che domina il crinale in segno di benedizione e di pace”, riporta la presentazione dell’evento che, aperto alla libera partecipazione di tutti gli amanti della storia e della montagna, segue di pochi giorni la candidatura dei territori del Pratomagno al Premio Europeo del Paesaggio da parte della Regione Toscana.