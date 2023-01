Il Procuratore Roberto Rossi In visita al Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo

Arezzo – Il Procuratore della Repubblica di Arezzo, dott. Roberto Rossi, nella mattinata odierna si è recato in visita alla caserma intitolata alla M.O.V.M. Appuntato dei Carabinieri “Carmine Della Sala”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo.

Il Magistrato è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Claudio Rubertà, da tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia, dal personale della sede e da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado dei reparti della provincia e degli assetti dei Carabinieri forestali.

Nel portare il proprio saluto a tutti i Carabinieri, in vista del suo prossimo trasferimento nella città di Ancona dove assumerà a breve l’incarico di Procuratore Generale della Repubblica, ha voluto ringraziarli per la collaborazione ed il quotidiano impegno costantemente e proficuamente profusi, soffermandosi sulla professionalità dimostrata e sul rapporto di fiducia e leale collaborazione costruito nel tempo e consolidatosi negli anni in cui ha diretto la Procura aretina. Ha voluto, inoltre, indirizzare il suo ringraziamento ai familiari dei militari per la loro capacità di condividere i sacrifici giornalmente affrontati.

Il Comandante Provinciale, Col. Rubertà, a sua volta ha espresso un particolare ringraziamento al dott. Rossi per la sua presenza tra i Carabinieri di Arezzo e per le espressioni pronunciate nel suo saluto e ha voluto evidenziare l’attenzione e l’alto senso delle Istituzioni che ha da sempre contraddistinto il suo rapporto con l’Arma nell’intento condiviso di garantire una amministrazione della Giustizia sempre orientata all’interesse dei cittadini.