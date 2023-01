In scena al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno “Non tre sorelle”

Inizierà ufficialmente mercoledì 25 gennaio la stagione 2023 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Autori e interpreti di primo piano della scena nazionale per il cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Stefano Massini, Lello Arena, Massimo Andrei, Veronica Pivetti, Dario Ballantini, Alessandro Bergonzoni, Paolo Hendel sono alcuni degli artisti che animeranno una stagione in equilibrio tra commedia, narrazione, poesia e riferimenti musicali.

Ma prima dell’inizio della stagione, lunedì 23 gennaio, in matinée alle ore 11 un progetto speciale fuori abbonamento rivolto alle scuole ma aperto anche al pubblico: in scena Non tre sorelle / не три сестри liberamente non ispirato a un’opera di A. Cechov. Lo spettacolo, scritto e diretto da Enrico Baraldi, ha vinto il premio dell’Associazione nazionali critici di teatro 2022.

Non tre sorelle vede la luce dopo una gestazione lunga quattro anni. Dopo l’attesa causata dalla pandemia, il 24 febbraio 2022, mentre ricominciano le prove, la compagnia si sveglia con le immagini dei carri armati che entrano in Ucraina. Da un giorno all’altro Mosca cambia il suo volto. Che senso ha fare teatro, mettere in scena uno spettacolo, in questo momento storico? Cosa c’entra Cechov, ora?

Pochi giorni dopo l’inizio della guerra si è presentata un’opportunità: incontrare un gruppo di attrici ucraine giunte in Italia grazie al progetto di accoglienza Stage4Ukraine, coinvolgendole in questo spettacolo per cercare di fare memoria del loro (e del nostro) presente. Cosa accade se si mettono a confronto le parole di Cechov con quelle di persone che scappano dalla guerra? Cosa può raccontare uno spettacolo attraverso le voci di tre attrici Ucraine in dialogo con due attrici Italiane? Cosa significa, oggi, “sognare Mosca” e, citando Irina, che senso ha ricordare?

Apertura della stagione teatrale, mercoledì 25 gennaio alle 21 con Lello Arena e Massimo Andrei, protagonisti di “Aspettando Godot” di Samuel Beckett.