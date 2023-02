Inaugurata la nuova sede CISL di Bibbiena

Tanta partecipazione ed entusiasmo per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede CISL di Bibbiena nei nuovi locali di Piazza Generale Sacconi 34/35. La nuova sede è già operativa dal 22 dicembre scorso, ma con l’inaugurazione ufficiale diventa a tutti gli effetti al servizio dei cittadini. Presenti al momento inaugurale il Segretario Generale Cisl Toscana Ciro Recce, della Segretaria Cisl Arezzo Silvia Russo il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli.

Con la nuova sede vengono rafforzati i servizi Caf e soprattutto quelli del patronato INAS che incrementa la sua attività. La federazione pensionati svolgerà il prezioso lavoro di accoglienza e le categorie dei metalmeccanici, edili, del commercio e dei lavoratori del settore agricolo e forestale alterneranno la loro presenza in loco tutte le settimane. Mentre l’ufficio vertenze e l’Adiconsum saranno in loco bimensilmente.

“Abbiamo fatto la scelta, come segreteria regionale di puntare sui territori – esordisce Ciro Recce, Segretario della Cisl Toscana. Un’organizzazione non si fa dal vertice ma ha bisogno di essere radicata nelle realtà locali, per dare risposte concrete e tarate in base ai bisogni capillari delle singole realtà sociali ed economiche. Per questo – ha concluso Recce – le sedi sono importanti per il rapporto con il territorio e anche per l’attività sindacale delle varie federazioni”.

“Un maggiore esercizio delle funzioni in tutta la provincia aretina è uno degli obiettivi del nuovo gruppo dirigente Cisl di Arezzo – ha spiegato Silvia Russo – insediatosi appena un anno fa con il Congresso, che fa della riorganizzazione delle proprie strutture un elemento politico distintivo per aumentare la qualità della sua azione a favore delle comunità locali. Tante aziende stanno cercando di investire in Casentino e noi vogliamo essere qui per implementare i servizi e la qualità della nostra offerta per lavoratori, pensionati, famiglie e tutte le persone che hanno bisogno di essere ascoltate. Abbiamo riscontrato – prosegue Russo – che luoghi più belli, grandi e accoglienti fanno la differenza nell’erogare al meglio i nostri servizi”.

“Sono felice per questa nuova bellissima sede a disposizione dei cittadini – ha spiegato il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli – questi locali non sono solo un contenitore ma una risposta delle Istituzioni per i cittadini. Oggi prosegue un percorso di collaborazione iniziato da molti mesi insieme alla Cisl, soprattutto per la sanità casentinese. Questo investimento per una nuova sede – ha concluso Vagnoli – significa che la Cisl ha compreso l’importanza del territorio casentinese e del suo distretto industriale che è tra i più importanti d’Italia, così come riportano i dati Istat”.

Gli uffici di Bibbiena saranno aperti il martedì e il giovedì per l’intera giornata e il lunedì e il mercoledì pomeriggio. Il venerdì restano chiusi. Il tutto è consultabile in dettaglio sul sito www.cislarezzo.it/sedi, mentre il nuovo numero telefonico è 0575/1324923.