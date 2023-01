Incidente in mountain bike all’Alpe di Poti: intervenuti gli aerosoccorritori dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, nucleo elicotteri, sono intervenuti alle ore 13:55 in località Alpe di Poti, in zona impervia, per soccorrere un uomo feritosi ad una gamba, in un’accidentale caduta dalla mountain bike.

Gli aerosoccorritori hanno raggiunto l’uomo e stabilizzato l’arto per una sospetta frattura con il personale sanitario che era sul posto. Il ferito è stato poi imbarcato sull’elicottero Drago 53, atterrato in prossimità dell’evento, ed in breve tempo è giunto alla elisuperficie dell’ospedale dove era attesa dalla squadra vigilfuoco giunta dalla sede centrale per l’assistenza. L’uomo è stato sbarcato e affidato al personale sanitario per il trasporto al pronto soccorso.