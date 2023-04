Incidente in via Chiarini, due ragazzi finiscono con l’auto nel giardino di un’abitazione

di Andrea Giustini

Alle ore 21 circa di questa sera si è verificato un incidente in via Chiarini. Un’auto stava circolando da Arezzo in direzione Molin Bianco, ma invece che effettuare regolarmente la chicane che si trova circa a metà della strada, è andata tutta a diritto, finendo contro il muretto di un’abitazione. Vi ha strusciato per circa 3-4 metri, lasciando segni visibili, e non si è fermata finché che non ha impattato contro un lampione: a quel punto la vettura ha inchiodato e, rigirandosi, è finita oltre la carreggiata, nel giardino dell’abitazione stessa. A bordo si trovavano due ragazzi, rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Arezzo, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.