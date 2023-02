Influenza dei bambini: in Casentino un nuovo ambulatorio di supporto pediatrico

Da martedì 7 febbraio sarà attivo un ambulatorio di supporto pediatrico (attività territoriale programmata) in Casentino.

“La necessità di avviare questa attività- commenta la direttrice della Zona Distretto del Casentino Antonella Secco- è nata dalla volontà di poter offrire supporto ai pediatri di libera scelta che nel periodo invernale, con l’aumento di patologie del sistema respiratorio, si sono trovati a dover dare risposta alle tantissime richieste delle famiglie dei bambini influenzati”.

“Per questo motivo, dal 7 febbraio per tre mesi, quelli statisticamente più critici del periodo influenzale, supportiamo i pediatri e cerchiamo di dare una risposta alle famiglie”.

Nel caso in cui il proprio pediatra non possa offrire un appuntamento in tempi brevi per sovraffollamento di richieste degli assistiti sarà possibile quindi prenotare un appuntamento all’ambulatorio di supporto pediatrico nei casi di situazione acute di:

Febbre alta

Mal di gola

Mal di orecchie

Mal di denti

Tosse

Disturbi gastrointestinali (vomito, diarrea, mal di pancia)

Visite per certificazioni per rientri scolastici

L’accesso è previsto mediante prenotazione, escluso il sabato in cui consentito l’accesso diretto. Numero di cellulare da chiamare 366 661 9771.

Fasce orario di prenotazione:

dal lunedì al venerdì – dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19.

L’attività sarà svolta presso l’Ambulatorio del Presidio Ospedaliero di Bibbiena – Primo Piano corridoio a destra

Tutti i martedi pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.

Il mercoledi pomeriggio nei giorni 8 e 22 febbraio – 8 e 22 marzo – 5 e 19 aprile.

Tutti i giovedi mattina dalle ore 9 alle ore 13.

Il sabato mattina nei giorni 18 febbraio 4 e 18 marzo – 1, 15 e 29 aprile.