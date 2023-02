Innovazioni tecnologiche che migliorano la vita quotidiana degli anziani: scopriamole insieme

Nel mondo odierno la tecnologia sta progredendo a ritmi sempre più elevati e questo sta portando ad una serie di innovazioni che hanno il potenziale per migliorare la vita quotidiana delle persone anziane, specialmente per chi inizia ad avere problemi di mobilità o di sicurezza in casa.

Queste innovazioni stanno offrendo nuove opportunità per mantenere la salute, la sicurezza e il benessere in modo da garantire delle condizioni di benessere e notevole autonomia nella vita quotidiana. Nelle prossime righe del nostro articolo cercheremo di fornirvi una panoramica delle soluzioni più gettonate in merito alla questione.

Assistenza sanitaria e dispositivi medici intelligenti

La tecnologia sta giocando un ruolo sempre più importante nell’assistenza sanitaria. Dispositivi medici intelligenti, come sensori che possono essere sempre tenuti a portata di mano per chiedere aiuto, e dispositivi di monitoraggio delle condizioni di salute stanno le persone che si occupano quotidianamente della loro assistenza a tenere sotto controllo la salute degli anziani e ad intervenire tempestivamente in caso di emergenze.

Un dispositivo di richiesta di aiuto sempre a portata di mano permetterà di avere una possibilità di richiedere assistenza all’occorrenza senza alcun tipo di difficoltà.

Sicurezza domestica e soluzioni di videosorveglianza

Si è stimato di recente che in Italia viene compiuto un furto o una rapina in casa ogni circa 3 minuti in media e questa situazione rende certamente le persone più anziane maggiormente vulnerabili.

Le soluzioni di sicurezza domestica, come le telecamere di sorveglianza e i sistemi di allarme, stanno diventando sempre più sofisticati e accessibili.

Questi sistemi stanno aiutando a garantire la sicurezza degli anziani in casa e a rassicurare i loro cari che hanno bisogno di prendersi cura di loro.

Soluzioni per rendere la casa maggiormente accogliente

Nel caso in cui i nostri cari siano affetti da patologie che ne precludono i movimenti, potrebbe diventare molto complicato svolgere attività di routine come salire le scale, andare alla toilette o magari cucinare.

Per questo motivo potrebbe essere una buona idea, nel caso fosse necessario, installare un montascale per anziani in modo da semplificare i movimenti in casa senza precludere nulla. Tramite la pagina appena citata avrete modo di approfondire la questione attraverso il sito web confrontamontascale.it, dove troverete anche la possibilità di provare a configurarne uno in base alle esigenze domestiche e ottenere un preventivo gratuito.

Altro elemento fondamentale è l’accessibilità della toilette. In questo caso è possibile sfruttare in questo periodo il Bonus del Governo che permette di ristrutturare il bagno di casa con una detrazione dell’importo speso del 50% dalle imposte.

Infine troviamo anche le operazioni in cucina. Potrebbe essere una buona idea inserire una figura che si possa occupare della preparazione e dell’assistenza durante i pasti, oppure rendere la cucina stessa maggiormente accessibile tramite l’acquisto di mobili e complementi di arredo con maniglie più basse per facilitare l’accesso da seduti.

Questi adempimenti potrebbero essere anche presi in considerazione nel caso in cui la patologia possa degenerare in disabilità parziali e per questo motivo sono anche disponibili in commercio dei montascale per disabili, con configurazioni differenti rispetto a quelli citati in precedenza.

Concludendo possiamo affermare che non è certo semplice modificare un’abitazione per renderla maggiormente accessibile ad una persona anziana con difficoltà motorie, ma con alcuni dispositivi di certo sarà possibile rendere la vita dei nostri cari più semplice. Non dimentichiamo di porre forte attenzione sulla sicurezza e sui sistemi di allarme per richiedere assistenza: con un piccolo investimento anche noi saremo più tranquilli sapendo che la persona che amiamo è al sicuro.