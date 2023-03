L’8 marzo a Le Fornaci arrivano “Le Piratesse” e il loro “varietà sguaiato”

Un appuntamento speciale quello in programma mercoledì 8 marzo ore 21:30, all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna la compagnia KanterStrasse insieme agli allievi dei suoi laboratori teatrali propone Le piratesse: un varietà sguaiato.

“Siamo felici di omaggiare questa importante ricorrenza con un evento ideato appositamente – ha detto Simone Martini, direttore artistico del Teatro. Quest’anno, assieme a Monia Baldini e Daniele Bonaiuti, abbiamo pensato di proporre qualcosa di brillante ma al tempo stesso significativo, mantenendo il fil rouge che caratterizza questa stagione 22/23 cioè la storia della Pirateria”.

“Un’occasione per vivere il nostro teatro e riflettere sulla parità di genere, sui progressi in ambito economico, politico e culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo – ha aggiunto l’assessora alla cultura, Caterina Barbuti. Abbiamo deciso di proporre lo spettacolo con un ingresso gratuito per offrire la più ampia possibilità di fruizione da parte della comunità. Durante la serata sarà predisposta una raccolta fondi da devolvere all’associazione valdarnese Eva con Eva Onlus che si occupa di fornire sostegno ed aiuto a donne vittime di violenza”.

Mercoledì 8 Marzo ore 21:30

KS&Teen Lab

LE PIRATESSE: UN VARIETÀ SGUAIATO



a cura di Monia Baldini e Daniele Bonaiuti

con



Virginia Aloisi Topo di Fogna

Claudia Carusi Fior di Fango

Filomena D’Ambrosa Sor Giovanna

Alessio Devono Cloris La Cartomante

Chiara Fabbri La Capitana Jo

Filippo Ferretti Mademoiselle Merde

Maria Cristina Fineschi La Mosca Cadaverina

Chiara Francioni Ascella

Gaia Gasperini Emira Senza Barba

Sara Hay Sòla

Tommaso Romoli Shakira la Regina della Mira



Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero +393534342527 e la mail [email protected]