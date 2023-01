La neve isola le frazioni di Chiusi della Verna, l’appello del sindaco Tellini

“E’ impensabile che nel 2023 una nevicata prevista da giorni con allerta arancione diramata, possa isolare completamente paesi interi lasciando le famiglie senza elettricità e quindi senza riscaldamento e telefono per ore ed ore – ha dichiarato il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini – ringrazio in modo sentito tutti coloro che hanno lavorato senza nemmeno un’ora di pausa per uscire dall’emergenza, compresi gli operai Enel che non si sono mai fermati, ma devo fare un appello affinchè il gestore intervenga in modo preventivo, modificando gli impianti che risultano ormai essere obsoleti e che passando in mezzo alle foreste, durante eventi climatici avversi vengono danneggiati dalla caduta di alberi o rami. Resto comunque fiducioso nella speranza che il prima possibile vengano presi provvedimenti”.