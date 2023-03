La splendida primavera di Bibbiena Nuoto: 1 oro e 4 bronzi ai Campionati Regionali

“La società sportiva Bibbiena Nuoto si conferma una realtà locale in grande crescita registrando una serie di prestazioni memorabili dei suoi atleti in un marzo a dir poco strepitoso. Sono orgogliosa di questo e come sempre ringrazio tutto lo staff per l’impegno che non è mai venuto meno, ma dico anche che gli investimenti fatti sullo sport e in particolare sulle strutture sostengono gli atleti ed i progetti di grande respiro”.

Con queste parole l’Assessore allo Sport Francesca Nassini annuncia i risultati ottenuti dagli atleti della società sportiva nell’ultimo mese.

La squadra casentinese, ai recenti campionati regionali di categoria disputati a Livorno, ha conquistato una medaglia d’oro e 4 bronzi. Nicola Fiorini si conferma campione regionale nella distanza dei 200 rana, qualificandosi anche ai campionati nazionali di Riccione grazie all’ottimo tempo di 2.32, mentre nei 100 rana conquista il terzo posto.

Gli altri tre bronzi sono stati conquistati da Sofia Nannini nei 400 misti, 200 delfino e 800 stile libero; anche lei sarà ai campionati italiani in programma dal 31 Marzo al 5 Aprile gareggiando nei 400 e 800 metri stile libero e nei 200 metri dorso.

Anche gli altri nuotatori della squadra sono riusciti a rendersi protagonisti:

Maddalena Francalanci ha battuto il suo record personale nei 50 rana ed ha terminato i 50 delfino al settimo posto; la sorella Carlotta Francalanci ha disputato al meglio la finale dei 200 delfino, dove è arrivata quinta.



La Bibbiena nuoto può gioire anche per le splendide prove dei suoi tesserati più giovani. Tra gli esordienti, Emma Tellini ha portato a casa ben tre medaglie d’argento nei 400 stile libero, 200 misti e 100 rana. Giacomo Mulinacci ha sfiorato il terzo posto nei 50 stile libero, che è mancato solo per un decimo di secondo.

Anche le prove in vasca di Elisa Cherubini, Eleonora Innocenti, Matteo Renzetti e Marco Tellini sono state convincenti. L’exploit collettivo della società è confermato anche dagli stessi allenatori, visibilmente orgogliosi di un percorso ricco di progressi e straordinari risultati:



“La forza di questi ragazzi è la passione per il nuoto. Sono un gruppo unito che lavora tutti i giorni in acqua per circa due ore. Gli atleti sono chiamati a tanti sacrifici, ma lavoro e divertimento vengono poi ripagati da importanti soddisfazioni. Siamo fieri del lavoro che stiamo facendo e siamo felici di vedere tanti bambini appassionarsi sempre di più al nuoto“.

L’Assessore Nassini conclude: “In due anni nella piscina comunale abbiamo investito 600mila euro, un finanziamento cercato e voluto grazie ad un’attenta progettazione grazie al quale abbiamo una struttura efficiente energeticamente e molto accogliente da ogni punto di vista. L’amministrazione ha inoltre offerto un contributo importante per il rinnovo delle docce dell’area phon. Grazie alla collaborazione con Bibbiena Nuoto siamo ripartiti dopo la pandemia con questa struttura che rappresenta per la comunità un punto di riferimento. Ripartiti con più servizi, con più corsi e con più energia”.