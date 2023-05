L’anteprima di “Il Re delle Indie” marca punti V al Cinema Eden

di Andrea Giustini

Mancava solo l’araldo ad annunciarlo. Ieri sera l’anteprima di “Il Re delle Indie“, il docufilm sulla Giostra del Saracino, ha proprio “marcato punti V” al Cinema Eden. Già si sapeva che i biglietti per i due spettacoli in programma alle 20:30 nelle sale “Eden” e “Piccolo Eden” erano esauriti. Ma alla fine si è registrato il sold out anche per la proiezione successiva, delle 22:15, per un totale di circa 350 spettatori durante l’arco della serata. Un grande successo che lo stesso Gaetano Maria Mastrocinque, scrittore, regista e produttore della pellicola, non si aspettava.

Fra quelle poltroncine verde bottiglia c’era come una città in miniatura. Dai protagonisti del mondo della Giostra, primi fra tutti i giostratori come Elia Cicerchia di Porta Santo Spirito e Gabriele Innocenti di Porta del Foro, ai sostenitori dei Quattro Quartieri, che coi loro fazzoletti hanno colorato qua e là le due sale. Fino naturalmente ai cittadini.

Dopo alcuni ringraziamenti fatti sul palco da Mastrocinque, in particolare alla propria famiglia, a Marco Lazzeri, che ha composto e curato gran parte delle musiche presenti nel film, e a Paolo Caprini, Francesco Carra, Marco Giustini e Luca Zandrelli, produttori associati del film, le luci in sala si sono abbassate e sullo schermo è comparso il risultato del lavoro di 3 anni dal giorno delle riprese in Piazza Grande, fatte il 22 giugno 2019. La trama del docu-film è infatti basata sulla 138esima edizione della Giostra del Saracino, integrata con interviste e notevole materiale di repertorio.

Molti i commenti positivi, gli applausi, i complimenti. Sul finire della pellicola c’è stato anche chi, emozionato dalla narrazione e dalla bellezza di quelle immagini, ha silenziosamente estratto un fazzolettino bianco dalla tasca. Ma la “giostra” de “Il Re delle Indie” sulla lizza dell’Eden non è finita: continua. Il docu-film infatti è adesso in programmazione da giovedì 18 a domenica 21 maggio.