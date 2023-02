Non si fermano le azioni di solidarietà del gruppo castiglionese “Castiglioni Aiuta”. In questi giorni sono state consegnate all’amministrazione comunale delle tessere per buoni spesa che, a sua volta, sono state donate a famiglie in difficoltà economiche, residenti nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino. “Ringraziamo tutti, associazioni e singoli privati, che con simili gesti dimostrano enorme sensibilità ed altruismo” dichiara l’assessore ai servizi sociali, Stefania Franceschini.