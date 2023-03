Lavori a Ripa di Olmo, una lettrice: “Mezz’ora per fare dal semaforo di San Zeno alla rotonda”

di Andrea Giustini

Chi abita o lavora verso San Zeno sa bene di cosa parliamo. E’ più di una settimana che nel tratto di strada che va dal semaforo di fronte a Chimera Motor Service alla rotonda dell’Olmo, per intendersi quella dell’Unieuro, stanno facendo lavori di riasfaltatura stradale. “Nulla di che” dirà qualcuno. Oppure: “Menomale che li fanno, date le condizioni di molte strade cittadine, fra buche crepe e segnaletica orizzontale quasi sparita”. Certamente.

Il problema è che, come ha segnalato una cittadina ad ArezzoWeb Informa, a causa di questi lavori, da giorni, per fare un tratto di strada che di norma richiede 3 o 4 minuti di tempo, adesso ci vuole ci mezz’ora. Se va bene.

«In quel tratto – ha detto la lettrice – c’è sempre un po’ di traffico, per carità. Del resto è uno degli snodi più importanti qui ad Arezzo. Cosa succede però: una persona si aspetterebbe che proprio per questo motivo, questi lavori di riasfaltatura venissero fatti in orari un po’ più tranquilli. Invece si nota che la mattina alle 8 nulla si muove in quella strada, mentre mezzi di lavoro e operatori in giubbotto catarifrangente compaiono sempre e solo all’ora di pranzo, oppure anche nel tardo pomeriggio».

«Questo – ha continuato la donna – provoca diversi disagi per ovvi motivi. L’orario fra le 12 e le 14 è uno dei peggiori perché escono tantissime persone dal lavoro. Vanno a casa, oppure in un posto nei paraggi, consumano il pranzo e poi rientrano. Io per dire oggi sono uscita alle 12:40 e non sapevo come fare: per circolare solo in quel tratto fino alla rotonda dell’Olmo ho impiegato 30 minuti!»

«La fila di auto parte subito dal semaforo di San Zeno e arriva letteralmente fino alla rotonda. E non è così da oggi, è una settimana che tutti i giorni all’ora di pranzo c’è questo casino. Perché succede questo? Possibile che questi lavori debbano essere fatti per forza negli orari di punta? Dove provocano molti più disagi a tutti quanti? Come si dice ad Arezzo: succede un bordello che non finisce più!»